‘Hotel d’Inghilterra’, un libro celebra anniversario riapertura

A un anno dalla riapertura (27 settembre 2024) l’Hotel d’Inghilterra, gioiello di Starhotels Collezione nel cuore di Roma, festeggia il suo anniversario presentando il volume ‘Hotel d’Inghilterra’: un libro da collezione che racconta la storia e la rinascita del celebre indirizzo romano.

L’Hotel d’Inghilterra, situato in via Bocca di Leone e a pochi passi da Piazza di Spagna e via Condotti, racconta una storia che risale a metà del XVII secolo. Originariamente conosciuto come “Locanda d’Angleterre”, divenne tappa prediletta per quegli aristocratici e intellettuali europei che includevano Roma nel loro Grand Tour. Nei secoli, l’albergo ha accolto personalità italiane e internazionali che ne hanno alimentato il mito. Da Oscar Wilde a Ernest Hemingway, da Italo Calvino a Giuseppe Ungaretti, fino a icone del cinema come Elizabeth Taylor, Audrey Hepburn e Sir Alec Guinness.

La recente ristrutturazione dell’Hotel d’Inghilterra è stata un’opera di meticoloso restauro conservativo, guidata dalla consultazione di documenti d’archivio e realizzata grazie al lavoro di artigiani italiani d’eccellenza. Oggi, a un anno dalla riapertura, l’Hotel d’Inghilterra rinnova la sua vocazione: essere non solo un luogo di ospitalità di lusso, ma un punto di incontro tra passato e futuro, dove vivere un’autentica esperienza di Grand Tour contemporaneo.

“Sono felice di celebrare tutto ciò con questo libro che racconta la storia di questo palazzo, l’intenso quanto emozionante e gratificante intervento di restauro, e ciò a cui ha portato: il ‘nuovo’ volto dell’Hotel d’Inghilterra, con uno spaccato sulla bellezza della città su cui si affaccia come finestra privilegiata, grazie alla sua invidiabile posizione a un passo da piazza di Spagna.” sottolinea Elisabetta Fabri, Presidente e AD di Starhotels.

Dopo il successo del primo volume dedicato all’Helvetia & Bristol di Firenze, questo secondo libro conferma l’impegno di Starhotels nella valorizzazione del patrimonio storico e culturale italiano. Il prossimo volume della collana sarà dedicato all’Hotel Gabrielli di Venezia.

Il volume, edito da Gruppo Editoriale e stampato in un numero limitato di preziose copie, è disponibile alla vendita presso l’Hotel d’Inghilterra e sul sito Starhotels.