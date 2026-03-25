Concessioni balneari, il focus a Fregene

Fregene ha ospitato l’incontro pubblico dedicato al futuro delle concessioni balneari nel Lazio, promosso da FederBalneari Italia, FederBalneari Fiumicino e dalla rete I Borghi Marinari di Roma, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. Un momento di confronto partecipato e concreto che ha riunito istituzioni, imprese e operatori del settore in una fase particolarmente delicata per il comparto balneare italiano.

In apertura dei lavori il presidente di FederBalneari Fiumicino, Alberto Cecere, ha posto l’accento sulla necessità di affrontare con responsabilità e visione le sfide in atto. Il dibattito, moderato dal giornalista Marco Piccaluga, ha evidenziato sin da subito la complessità del momento, segnato da tensioni normative e da un confronto ancora aperto tra diversi livelli istituzionali.

“Abbiamo vissuto settimane molto complesse, con un’azione particolarmente aggressiva che avrebbe potuto portare all’annullamento delle concessioni e mettere a rischio l’intera stagione balneare. Ci siamo opposti con determinazione, difendendo la validità della proroga per evitare danni irreversibili. Oggi possiamo dire di aver governato il processo, ma la fase resta delicata e siamo pronti ad ascoltare le associazioni per costruire soluzioni condivise”, ha detto il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini.

Marco Maurelli, presidente di FederBalneari Italia, ha posto l’attenzione sul quadro normativo ancora incerto e sulle criticità legate al rapporto con l’Autorità Antitrust: “Siamo in una situazione in cui le indicazioni delle istituzioni non sempre vanno nella stessa direzione. Da una parte si lavora a linee guida nazionali, dall’altra emergono posizioni molto incisive che rischiano di mettere in difficoltà i territori. Per questo è fondamentale iniziare subito a costruire modelli di gara solidi, capaci di valorizzare gli investimenti e di accompagnare una transizione ordinata verso il nuovo sistema”.

Sulla stessa linea il Consigliere ANCI Lazio, Gianluca Quadrini, che ha evidenziato le difficoltà operative dei Comuni: “Ci troviamo davanti a un passaggio epocale, con amministrazioni chiamate a gestire bandi di una complessità mai affrontata prima. Non possiamo pensare di farci trovare impreparati: serve il contributo di tutti, istituzioni e associazioni, perché il passaggio dalle proroghe alle gare sarà inevitabile e richiederà competenze, strumenti e coraggio”.

L’incontro di Fregene si conferma così come un passaggio significativo verso la costruzione di un ‘Patto per il Mare del Lazio’, capace di mettere al centro dialogo, programmazione e visione strategica, in un momento in cui il futuro del settore balneare richiede scelte condivise e responsabili.