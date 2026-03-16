‘Itinerari Urbani Religiosi’, il sito che svela i tesori dei 5 capoluoghi

La Regione Lazio punta sul turismo lento e spirituale con la nuova pagina web ‘Itinerari Urbani Religiosi nel Lazio’, piattaforma digitale dedicata alla scoperta del patrimonio culturale e religioso dei cinque capoluoghi regionali: Roma, Viterbo, Rieti, Frosinone e Latina.

Il progetto, presentato il 12 marzo a Roma dal presidente della Regione Francesco Rocca e dall’assessore al Turismo, Sport e Ambiente Elena Palazzo, mette a disposizione di cittadini, turisti e pellegrini uno strumento digitale pensato per esplorare percorsi urbani a forte identità spirituale, integrando cultura, cammino e benessere. L’iniziativa è stata illustrata dal direttore della Direzione regionale Affari della Presidenza, Turismo, Cinema, Audiovisivo e Sport Paolo Giuntarelli.

“Con questo progetto presentiamo la nostra idea di vivere il Lazio, attraverso percorsi che uniscono dimensione spirituale, fisica, ambientale e culturale”, ha detto Rocca che ha inoltre richiamato il principio ‘One Health’, sottolineando il legame tra salute delle persone, tutela dell’ambiente e benessere delle comunità, e ricordando come la Regione stia investendo, anche dopo il Giubileo 2025, sulla valorizzazione dei cammini e sulle forme di turismo slow e outdoor.

Sulla stessa linea l’assessore Elena Palazzo, che ha evidenziato come l’iniziativa promuova “un turismo che integra cultura, spiritualità, attività fisica e qualità della vita”, favorendo la riscoperta del territorio attraverso itinerari di diversa lunghezza e difficoltà e valorizzando anche mete meno note.

Il sito propone mappe interattive, indicazioni sui trasporti pubblici, percorsi modulabili per durata e intensità, contenuti multilingue e un’integrazione tra luoghi sacri, spazi urbani e aree verdi, offrendo un’esperienza che combina movimento, riflessione personale e scoperta culturale.

Nel corso della presentazione è stato annunciato un tour dimostrativo con guida turistica, in programma sabato 21 marzo, primo giorno di primavera, in contemporanea nei cinque capoluoghi, per consentire a operatori e ospiti invitati di testare direttamente i percorsi.

L’iniziativa ha ricevuto il patrocinio del Dicastero per l’Evangelizzazione, dell’ANCI Lazio e del CONI Lazio. Monsignor Graziano Borgonovo ha sottolineato come “ogni viaggio possa diventare pellegrinaggio”, mentre il presidente del CONI Lazio Alessandro Cochi ha evidenziato il valore di percorsi che uniscono attività fisica, cultura e spiritualità.

Per Daniele Sinibaldi, presidente di ANCI Lazio, il progetto rappresenta inoltre “un’occasione straordinaria per far conoscere l’identità e le tradizioni dei 378 comuni della regione”, contribuendo a costruire un’offerta turistica diffusa e sostenibile.

Con questa piattaforma, la Regione Lazio rafforza dunque la propria strategia di promozione territoriale, puntando su un modello che intreccia turismo, fede, cultura e benessere, e valorizza l’esperienza del viaggio come occasione di scoperta autentica del territorio.