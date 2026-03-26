Itinerari e paesaggi delle Marche alla Fiera del Cicloturismo

In occasione della Fiera del Cicloturismo di Padova, in programma dal 27 al 29 marzo 2026, la Regione Marche sarà protagonista con ATIM, Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche, presentando – presso Padiglione 5A, Area A, numero 14 – itinerari, paesaggi ed esperienze uniche da vivere in bicicletta.

Destinazione in forte crescita, le Marche confermano la loro eccellenza nel settore grazie a percorsi che attraversano colline, coste, borghi storici e destinazioni culturali. Tra le principali proposte: la Ciclovia Adriatica, la Ciclovia delle Abbazie, la Ciclo Appenninica Alte Marche e il Grande Anello dei Sibillini. Un panel dedicato ad alcuni di questi percorsi sarà presentato domenica 29 marzo alle ore 11:30, con il titolo ‘La Ciclovia Adriatica nelle Marche’.

Il 2026 segnerà un ulteriore passo avanti nella promozione del cicloturismo regionale, grazie ai grandi eventi del ciclismo internazionale, leve strategiche per portare le Marche sotto i riflettori mondiali. Dopo le tre tappe finali della Tirreno-Adriatico a marzo, a maggio la regione ospiterà l’arrivo dell’ottava tappa del Giro d’Italia a Fermo, consolidando il proprio ruolo di meta imperdibile per gli appassionati di ciclismo e turismo attivo. La scelta della Regione Marche di affiancare gli eventi di RCS Sport è legata al forte respiro internazionale delle manifestazioni e alla loro capacità di generare visibilità su larga scala.

Le Marche stanno così costruendo un posizionamento sempre più riconoscibile, rivolgendosi a un pubblico ampio e internazionale che sceglie la bicicletta come modo privilegiato di esplorare territori, cultura e tradizioni.