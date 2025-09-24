‘Imparare a viaggiare’: studenti imparano l’amore per viaggio

Al via la 3^ edizione di ‘Imparare a viaggiare’, progetto promosso da Go World, Aeroporto di Ancona ed Enac, rivolta agli studenti delle Marche sotto i 18 anni per avvicinarli al mondo del viaggio e insegnare loro regole, procedure e valori legati alla mobilità internazionale. L’iniziativa è patrocinata dal Ministero dell’istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per le Marche.

Le lezioni, gratuite e della durata di circa un’ora, si terranno direttamente all’interno dell’aeroporto dorico, con la collaborazione del personale di scalo e dei referenti di Go World. I ragazzi potranno vivere una vera e propria simulazione di partenza in aereo: dal check-in al controllo bagagli, dai controlli di sicurezza fino al gate. Durante le diverse fasi, i dirigenti di Go World affronteranno anche temi legati alla sostenibilità e al rispetto delle diverse culture. Il personale aeroportuale illustrerà invece come gestire eventuali imprevisti di viaggio – come scioperi, cancellazioni o smarrimento bagagli – e informerà i ragazzi su diritti e doveri dei passeggeri.

Le attività si svolgeranno ogni mercoledì a partire dal 5 novembre, in due fasce orarie (dalle 9 alle 10 e dalle 10 alle 11). I gruppi dovranno essere composti da 15 a 25 studenti, sempre accompagnati da almeno un docente. Al termine dell’esperienza, verrà consegnata una speciale carta d’imbarco con QR code che rimanda a materiali informativi utili per diventare viaggiatori consapevoli. “Con questa iniziativa vogliamo ribadire la nostra sinergia con l’Aeroporto di Ancona e sottolineare il viaggio come esperienza educativa e di vita”, commenta Ludovico Scortichini, Ceo Go World e Presidente del Comitato Territoriale del Comprensorio Anconetano di Confindustria Ancona, sottolineando la necessità che esista un legame forte e costante tra scuola, lavoro e società civile.