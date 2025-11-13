Turismo industriale, educational tour per 10 buyer nelle Marche

Una rete interregionale tra Emilia-Romagna, Marche e Piemonte attraverso un protocollo d’intesa firmato da Confindustria Emilia Area Centro, Confindustria Marche, Confindustria Piemonte, Museimpresa e Associazione Paesaggio d’Eccellenza Ets (Ape) in occasione della BTI 2025 e che ha dato vita a un modello di promozione sostenibile, diffuso e destagionalizzato, capace di unire filiere produttive, musei d’impresa e grandi attrattori culturali.

Per le Marche, il percorso si è articolato con un educational tour curato da Ape su incarico dell’Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche (Atim): dieci buyer europei hanno vissuto due giorni tra aziende, archivi, cantine e istituzioni culturali. Un itinerario che ha fatto dialogare Recanati, Loreto, Tolentino, Macerata, Osimo e Ancona: dalla visita all’archivio storico di Fratelli Guzzini alla tappa al Museo della Musica e al Teatro Persiani, dal ciclo produttivo di Casa Vinicola Garofoli al Poltrona Frau Museum, fino alla “visit inspection” all’Interno Marche Design Hotel.

E ancora: l’esperienza nell’e-museo dell’Azienda Agricola Si.Gi, la scoperta dello Sferisterio e dei Musei Civici di Palazzo Buonaccorsi con la Galleria dell’Eneide e il Museo della Carrozza, le degustazioni in Cantina Umani Ronchi, la salita al Duomo di San Ciriaco e una cena pensata per presentare la rete Visit Industry Marche.

“I buyer – ha dichiarato il presidente dell’APE Domenico Guzzini – hanno potuto toccare con mano un prodotto turistico pronto, fatto di esperienze autentiche e replicabili per mercati diversi: scuole, turismo culturale ed enogastronomico, M.I.C.E., business travel”.

“I numeri fotografano bene la dimensione del progetto: 10 buyer UE nelle Marche, 10 buyer italiani in Piemonte, 20 buyer internazionali in Emilia-Romagna” ha concluso Alessandro Carlorosi, direttore dell’APE.