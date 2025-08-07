Alla scoperta di Pesaro con video guide a misura di bambino

Si sono concluse con successo le attività del campus per bambini “Summer MUSEum!” ai Musei di Pesaro, parte del progetto “Muse! L’arte di crescere”, promosso dal Comune di Pesaro in collaborazione con Fondazione Pescheria – Centro Arti Visive.

Nell’ambito del progetto sono state realizzate anche delle audio/video guide dedicate a 20 luoghi attrattivi di Pesaro dal titolo “Mano nella mano a Pesaro”. Protagonisti sono i giovani che raccontano spazi, monumenti e tesori culturali della città, alla scoperta del patrimonio a misura di bambino. I contenuti delle audioguide sono stati creati da Michela Gaudenzi, le riprese sono a cura di Mattia Barbotti, mentre le illustrazioni sono di Sabrina Gennari.

Le video/audio guide sono disponibili online sul canale YouTube “Mano nella mano a Pesaro” (https://youtube.com/@manonellamanoapesaro).

Le 20 mete raccontate dalle video/audio guide sono: Sfera Grande di Arnaldo Pomodoro, Villino Ruggeri, Rocca Costanza, Cattedrale di Santa Maria Assunta, Musei Civici – Palazzo Mosca, Sinagoga e ghetto ebraico, Casa Rossini, Teatro Sperimentale, Piazza del Popolo/Palazzo Ducale, Conservatorio di Musica Gioachino Rossini, Chiesa di Santa Maria Maddalena, Museo Nazionale Rossini, Biblioteca San Giovanni, Teatro Rossini, Parco Miralfiore, Centro Arti Visive Pescheria, Museo della Marineria Washington Patrignani- Villa Molaroni, Villa Caprile, il faro di Pesaro, San Bartolo/Baia Flaminia.

Il progetto “Muse! L’arte di crescere” è finanziato dall’avviso pubblico “Educare in Comune”, bandito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia.