Rotta Normanni, associazione europea per unire territori

La Normandia ha costituito l’Associazione europea ‘Route des Normands’, la ‘Rotta dei Normanni’ con l’obiettivo di unire i territori che hanno visto la presenza del popolo normanno come Regno Unito, Irlanda, Norvegia, Danimarca, Fiandre, Isole del Canale e sei regioni del sud Italia tra cui il Molise. Il nome stesso del territorio regionale locale è dovuto a Rodolfo de Moulins, condottiero di origine normanna che conquistò la Contea di Bojano. E proprio la Normandia è capofila di ‘Millenium – Anno Europeo dei Normanni’ legato alle celebrazioni dedicate al millenario della nascita di Guglielmo il Conquistatore che ricorrerà nel 2027.

Nell’ambito di tale progetto, la Regione Molise con l’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo, collabora attivamente con i partner europei con l’obiettivo di ottenere nel 2028 la certificazione dal Consiglio d’Europa per la “Rotta dei Normanni”.

L’Itinerario culturale del Consiglio d’Europa, lanciato nel 1987, ha come obiettivo la promozione di scambi e sviluppi che formano l’identità europea. “E’ un progetto importante dal grande valore storico, culturale e turistico. Siamo orgogliosi di entrare a far parte di un’iniziativa legata ai valori europei che permetterà al Molise di avere un suo ruolo in un evento di così ampio respiro” dichiara il presidente della Regione Molise, Francesco Roberti.