Quasi 230 mln pax negli scali italiani: raddoppiati in 20 anni

Nel 2025 sono stati oltre 229 milioni i passeggeri negli aeroporti italiani, con un incremento del +5% rispetto al 2024. Questi i primi dati emersi dall’analisi dell’Enac sul traffico aeroportuale del 2025 “Executive Summary – Dati di traffico 2025”.

“L’aumento del traffico aereo del 2025 – ha commentato il presidente Enac Pierluigi Di Palma – è un segnale inequivocabile della definitiva ripresa del settore e della centralità del trasporto aereo per la crescita economica, la competitività e la connettività del Paese. L’aviazione civile torna a volare e a guardare con fiducia al futuro”. Di particolare interesse, osserva inoltre, è l’incremento percentuale dei piccoli aeroporti come Reggio Calabria, Rimini, Pescara e Trieste.

In particolare, sui complessivi 229.740.554 passeggeri transitati negli aeroporti nazionali, quello di Roma Fiumicino si conferma il primo scalo per traffico passeggeri, con circa 50,9 milioni e una quota del 22% sul totale del traffico.

Il traffico nazionale, con i suoi 72,5 milioni di passeggeri (pari al 32% del traffico complessivo), mostra volumi sostanzialmente invariati rispetto all’anno precedente. Primo aeroporto per volumi di traffico si conferma Roma Fiumicino con una quota del 14%, pari a circa 10 milioni di passeggeri.

Quanto invece al traffico internazionale, con 157,2 milioni di passeggeri (68% del traffico complessivo), è cresciuto del +8% rispetto all’anno precedente. L’aerea geografica con la quale si osserva il maggior traffico è l’Unione Europea (43%).

I voli low-cost hanno trasportato il 63% del totale passeggeri, pari a 145,4 mln (+6% sul 2024) mentre il traffico su vettori tradizionali si è attestato al 37%, pari a 84,3 mln di passeggeri (+3%).

Per il presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo, si tratta di “un traguardo di grande rilievo per il settore, che in vent’anni ha più che raddoppiato i propri volumi, passando da 113 a 230 milioni di viaggiatori. Un risultato che conferma la solidità del comparto e la sua resilienza, anche in un contesto globale complesso, segnato da tensioni geopolitiche e misure protezionistiche che condizionano i flussi internazionali”.