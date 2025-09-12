WorldHotels si arricchisce: tre strutture nel portfolio di BWH Hotels

BWH Hotels annuncia nuove affiliazioni per il brand WorldHotels, che arricchisce le sue collection di tre nuove strutture indipendenti e iconiche, rafforzando la presenza dell’esclusivo marchio boutique in Italia. I nuovi hotel, situati in location uniche, nei centri di Milano, Venezia e Sondrio, portano a dieci il numero di strutture WorldHotels nel Paese. Le nuove affiliazioni rispondono ai requisiti delle collezioni Distinctive ed Elite, espressioni di autenticità, storia e forte identità locale.

Due delle nuove affiliazioni entrano nella collezione Distinctive, dedicata agli hotel dallo stile ricercato e dall’atmosfera calda, perfetta per immersioni di charme e ideale per ospiti che amano vivere il cuore pulsante delle città. Il Matilde Boutique Hotel, WorldHotels Distinctive a pochi passi dal Duomo di Milano, è un rifugio urbano che fonde design contemporaneo e atmosfera milanese. L’attenzione ai dettagli e l’esperienza personalizzata lo rendono ideale per viaggiatori cosmopoliti.

Il Grand Hotel Della Posta, WorldHotels Distinctive a Sondrio è una dimora storica ottocentesca nel cuore della Valtellina, oggi raffinato boutique hotel. Frutto di un attento restauro, conserva affreschi e architetture originali: qui la tradizione culinaria, il buon vino e la cultura del benessere caratteristica della Valtellina, assicurano un’esperienza di charme tra arte, tradizione e paesaggi alpini, con ambienti ricercati e una profonda connessione con il territorio. L’Hotel Savoia & Jolanda, WorldHotels Elite affacciato sulla Riva degli Schiavoni a Venezia, a pochi passi da Piazza San Marco, incarna perfettamente lo spirito della collezione Elite. Con la sua eleganza veneziana, l’ospitalità storica e una vista mozzafiato sulla laguna, l’hotel rappresenta una scelta d’eccellenza per chi desidera immergersi nel fascino senza tempo di Venezia. La struttura, in fase di restauro, aprirà le sue porte nella primavera 2026.