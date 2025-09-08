Da Rodi alle Canarie, le destinazioni dove il sole splende anche in autunno

Gli esperti di viaggi di Omio, piattaforma per la prenotazione di treni, autobus, voli e traghetti, hanno condotto un’analisi delle principali mete balneari europee al fine di individuare quali sono le destinazioni più calde d’Europa nei mesi autunnali.

Molti italiani scelgono di viaggiare in bassa stagione per continuare a godersi sole, mare e temperature miti anche oltre l’estate. Secondo i dati Ipsos, circa un terzo ha prenotato le proprie vacanze dopo la fine della stagione estiva.

Basata su dati meteorologici, l’analisi mostra che molte aree del Mediterraneo e dell’Atlantico mantengono temperature medie superiori ai 20 °C tra settembre e novembre, offrendo le condizioni ideali per prolungare l’estate.

Isole Canarie, Spagna – 22,7 °C

Con una media di quasi 23 °C, le Canarie si confermano in cima alla classifica delle mete ideali per una fuga autunnale al caldo. Oltre alle lunghe spiagge, l’arcipelago affascina con paesaggi sorprendenti: dai campi di lava nera di Lanzarote alle foreste subtropicali di La Gomera. Imperdibili anche le specialità locali, come le papas arrugadas con salsa mojo.

Rodi, Grecia – 21 °C

Questa soleggiata isola dell’Egeo combina il fascino delle vacanze balneari con preziosi tesori culturali. La Città Vecchia medievale, riconosciuta come patrimonio dell’UNESCO, racconta secoli di storia, mentre le baie più appartate consentono di nuotare anche a stagione avanzata. Con una media di 21 °C, l’autunno offre bagni nel Mediterraneo e tranquille passeggiate tra le strade storiche dell’isola.

Malta – 21 °C

A sud della Sicilia, Malta si presenta come un vero e proprio museo a cielo aperto. Palazzi barocchi a La Valletta, antichi templi preistorici e vivaci villaggi di pescatori ne raccontano il fascino unico. Con temperature medie di 21 °C, è possibile alternare visite culturali a bagni in mare, concludendo la giornata con un calice di vino locale al tramonto.

Madeira, Portogallo – 21 °C

L’“isola dell’eterna primavera” conquista con il suo clima mite e i paesaggi rigogliosi. I percorsi lungo le celebri levadas attraversano vallate verdi, cascate e una vegetazione esotica mozzafiato. A Funchal, mercati vivaci e pesce freschissimo permettono di mantenere vivo lo spirito estivo anche nei mesi più freschi.

Sicilia, Italia – 20,7 °C

La più grande isola italiana unisce dolce vita e storia. Dai templi di Agrigento alle stradine di Palermo, fino all’imponente Etna,il vulcano più attivo d’Europa, la Sicilia offre molto da esplorare. Con una media di 20,7 °C, anche a fine autunno una passeggiata in spiaggia resta possibile.

Cipro – 20,7 °C

Qui la stagione balneare spesso dura fino a novembre. Oltre alle spiagge dorate, si possono visitare siti archeologici come l’antica Kourion, villaggi pittoreschi nei monti Troodos e gustare una cucina che fonde influenze mediterranee e mediorientali.

Creta, Grecia – 20,3 °C

La più grande isola greca è perfetta per chi cerca la vita mediterranea anche oltre l’estate. Con 20,3 °C medi, l’autunno è ideale per escursioni nella gola di Samaria o per giornate rilassate sulle spiagge della costa meridionale. Le taverne tradizionali servono piatti tipici come formaggi freschi e dolci al miele.

Isole Baleari, Spagna – 20 °C

Maiorca, Minorca, Ibiza e Formentera compongono il celebre arcipelago spagnolo, che in autunno rivela un lato più tranquillo: al posto delle spiagge affollate, si possono scoprire calette appartate, pittoreschi villaggi di montagna come Deià e Valldemossa e mercati ricchi di olive, formaggi e prodotti freschi. Con una media di 20 °C, le isole offrono il clima ideale per il mare, ma sono perfette anche per escursioni e percorsi in bicicletta nella Sierra de Tramuntana.

Riviera Turca, Turchia – 20 °C

Da Antalya ad Alanya, la “Riviera Turca” unisce lunghe spiagge sabbiose e siti storici. I 20 °C autunnali offrono il giusto equilibrio tra relax sul mare ed esplorazione di luoghi come il teatro romano di Aspendos o il centro storico di Side. La cucina locale conquista con pesce fresco, meze speziati e baklava.

Dall’Atlantico al Mediterraneo, chi desidera prolungare l’estate trova molte destinazioni con condizioni ideali. Tesori culturali, paesaggi spettacolari e cucine autentiche si accompagnano a giornate di sole garantite.

Tabella 1: Le regioni più calde d’Europa in autunno