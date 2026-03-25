Codici: prenotazione cancellata a sorpresa, Booking rimborsa 2mila euro

Prosegue la campagna di assistenza avviata da Codici per tutelare chi ha problemi con la prenotazione di un alloggio effettuata tramite Booking.

I fatti risalgono al novembre 2024, quando il consumatore effettua una prenotazione per 8 persone presso una struttura da dicembre a gennaio. Il soggiorno viene più volte confermato da messaggi sulla piattaforma Booking. Il giorno prima del check-in, però, il colpo di scena. Il cliente riceve un’e-mail con l’avviso di cancellazione della prenotazione. Non viene fornita una struttura alternativa e così non gli resta che effettuare un’altra prenotazione presso strutture alternative, sostenendo conseguentemente costi maggiori rispetto a quanto originariamente pattuito. Da qui la richiesta di rimborso come compensazione e ristoro del danno subito, per un importo di 2.000 euro. Booking ha accolto il reclamo presentato da Codici e il consumatore è stato rimborsato. Una disavventura a lieto fine.