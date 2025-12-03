Federturismo: Immacolata primo test di prova per le partenze invernali

Saranno circa 14 milioni gli italiani che si metteranno in viaggio per il Ponte dell’Immacolata, scegliendo innanzitutto la montagna che, grazie alle recenti nevicate anche a bassa quota e all’apertura per l’occasione della maggior parte dei comprensori sciistici, continua ad avere un forte appeal, non solo a livello nazionale, ma anche da parte degli stranieri.

“Con il ponte dell’Immacolata gli italiani cominciano a scaldare i motori in previsione delle vacanze di Natale”, sottolinea la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli.

Cortina d’Ampezzo, trainata dall’effetto mediatico delle Olimpiadi, Bormio e il Trentino Alto Adige con i suoi tradizionali mercatini di Natale saranno le mete preferite per chi ricerca sport, svago, ma anche tradizione, esperienza ed atmosfera.

Si mantiene solida la domanda per le città d’arte: in particolare Roma, Firenze e Napoli da parte dei turisti italiani, ma anche di spagnoli (48%), francesi (15%) e tedeschi (6%) con l’80% di camere già prenotate.

Il ponte per molti italiani è anche sinonimo di relax e benessere: lo testimonia la forte richiesta per le località termali dove l’occupazione delle strutture alberghiere raggiunge in alcuni casi anche il 70%.

Sarà un’Immacolata essenzialmente italica, ma chi deciderà di varcare i confini si orienterà su una capitale europea dando la preferenza a Parigi, Londra e Barcellona e tra le new entry quest’anno c’è anche Istanbul.