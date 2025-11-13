In arrivo 70 buyer esteri per la Borsa del turismo delle radici

La quarta edizione di Roots-In, la Borsa internazionale del turismo della Radici si terrà il 18 e il 19 novembre a Matera, dove saranno presenti circa 140 seller italiani e 70 buyer internazionali.

Organizzata dall’Agenzia di promozione territoriale della Basilicata (Apt), Roots-IN 2025 “come fiera di settore”, coinvolgerà circa 140 seller italiani e 70 buyer internazionali “provenienti da Stati Uniti, Canada, Argentina, Brasile, Messico e Australia, ossia i mercati che rappresentano i principali bacini del turismo delle origini. Ad anticipare le giornate della Borsa, dal 16 al 21 novembre, gli ospiti internazionali, accompagnati dai delegati Enit Italia delle rispettive sedi estere, avranno occasione di vivere un’esperienza immersiva, partecipando a un articolato tour nella Città dei Sassi e nella collina materana”.

Prevista la partecipazione di 60 relatori “impegnati in 24 laboratori tematici, i Roots-IN LABs, con talk, tavole rotonde e approfondimenti per strutturare e potenziare l’offerta turistica legata al rapporto tra Italia e comunità italiane all’estero e dedicati al familysearch, all’intelligenza artificiale, alla genealogia, alle esperienze delle Italae e molto altro. Ospite d’eccezione sarà anche una testata d’oltreoceano ‘La Voce di New York'”.

Parallelamente alle sessioni tematiche, l’area espositiva ospiterà 30 tra enti, istituzioni e imprese che presenteranno progetti e iniziative incentrati sul turismo tema della Borsa. Il fulcro delle due giornate sono i workshop B2B, con 14 appuntamenti quotidiani per favorire l’incontro diretto tra domanda e offerta, supportato da una piattaforma digitale di business matching che facilita networking e trattative mirate. Le Regioni italiane presenti saranno la Calabria, la Campania, Il Friuli Venezia Giulia, il Lazio, la Liguria, la Puglia, la Sicilia e la Toscana.

Alla Borsa – in programma al Centro congresso Una Hotels Mh – per la prima volta Rai Italia dedicherà uno speciale di approfondimento.