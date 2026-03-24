Ita sospende i voli per il Golfo fino al 30 aprile, Cathay Pacific fino al 30 maggio
24 Marzo 2026, 11:50
Ita Airways ha esteso fino al 30 aprile la sospensione dei voli da e per Dubai e Tel Aviv (incluso il volo AZ809 del 1 maggio). Lo fa sapere la compagnia aggiungendo, che alla luce della situazione in Medio Oriente, sono anche sospesi i voli da e per Riyadh fino al 31 marzo.
I passeggeri possono richiedere la riprotezione su un volo alternativo o il rimborso del biglietto, precisa ancora Ita invitando a controllare lo stato del volo nella sezione sul sito web prima di recarsi in aeroporto.
Dal canto suo, la compagnia aerea di Hong Kong, Cathay Pacific ha prorogato di un mese, fino al 31 maggio, la sospensione dei voli da e per Dubai e Riyad.
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