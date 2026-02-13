Eberhart: verso aumento quota Lufthansa in ITA

“Lufthansa ha la possibilità di aumentare la sua quota dal 41% attuale al 90%, molto probabilmente questa decisione ci sarà, noi non lo sappiamo, è un ragionamento che fa Lufthansa. Per come la vedo io, non ci sono degli ostacoli a non farlo”. Lo ha detto l’amministratore delegato e direttore generale di Ita Airways, Joerg Eberhart, a margine di un evento organizzato nella sede di Confcommercio a Milano.

Più in generale, l’ad ha sottolineato che sul 2025 “siamo contenti, i numeri sono positivi, c’è ancora una voce molto importante dei contratti leasing che dobbiamo coprire con dei ricavi – ha sottolineato – e questo vorremmo fare quest’anno”.