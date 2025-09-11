EVA Air, il volo Milano-Taipei diventa giornaliero

Sta per aprirsi un nuovo capitolo nei collegamenti aerei tra l’Italia e l’Asia. A partire dal 16 gennaio 2026, EVA Air introdurrà voli diretti giornalieri tra Milano Malpensa e Taipei, offrendo ai viaggiatori un legame comodo e quotidiano con il cuore dell’Asia. L’aeromobile Boeing 787-9 sarà come sempre configurato su tre classi: Economy, Premium Economy e Royal Laurel.

Con questa iniziativa, la compagnia aerea rafforza il proprio impegno verso il mercato italiano e contribuisce a creare un ponte privilegiato per scambi culturali, turistici e commerciali tra i due Paesi. L’Italia, punto di riferimento per l’Europa e meta di viaggio tra le più amate al mondo, e Taiwan, hub dinamico dell’Asia con una delle economie più innovative, saranno ora collegate da una rotta che renderà i viaggi ancora più confortevoli e accessibili.

Il collegamento giornaliero offrirà nuove opportunità sia ai viaggiatori italiani interessati a esplorare Taipei e l’Asia, sia ai turisti e ai professionisti taiwanesi che desiderano raggiungere l’Italia. Sarà così più semplice pianificare viaggi d’affari, vacanze culturali o esperienze di lungo soggiorno, con la garanzia della qualità e dell’affidabilità che da sempre contraddistinguono EVA Air.

“Siamo orgogliosi di annunciare questa novità, che rappresenta una pietra miliare per la nostra compagnia e per i viaggiatori italiani. Il nuovo volo diretto giornaliero tra Milano Malpensa e Taipei risponde alla crescente domanda del mercato e conferma la nostra volontà di investire in Italia con una proposta di alto livello. Offriremo ai nostri passeggeri non solo un collegamento pratico, comodo e quotidiano, ma anche tutta la qualità del servizio EVA Air, riconosciuto a livello internazionale. Grazie a questa rotta, i viaggiatori avranno accesso diretto a Taiwan e potranno connettersi in modo costante ed efficiente a molte altre destinazioni asiatiche”, ha detto Eric Hsueh, General Manager della filiale italiana di EVA Air.