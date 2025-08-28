Ita Airways alla Mostra di Venezia con installazione ad hoc

28 Agosto 2025, 12:00

Con un’installazione denominata ‘Ciak si Vola’, Ita Airways, in qualità di Official Airline Carrier, è presente all’82^ Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.

L’installazione è composta da due cubi allestiti per finalità differenti. In un cubo viene proposta un’esperienza interattiva e immersiva ispirata al tema del volo e al mondo del cinema. Nel secondo cubo è presente una postazione da cui verrà trasmesso in diretta il programma ‘Welcome on board’ che racconterà curiosità, fatti e notizie dalla Mostra del Cinema.

“Questa partnership sottolinea non solo il sostegno della compagnia alle arti e alla cultura, ma anche il ruolo centrale ricoperto dal cinema come eccellenza italiana riconosciuta a livello globale”.
Essere al fianco della Biennale, per Ita Airways “significa rafforzare il legame con le espressioni più alte del talento italiano, sostenendo e promuovendo un settore che porta il nome dell’Italia sempre più lontano”.

