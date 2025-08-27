ITA Airways e Delta divorziano

Si conclude il 1° settembre il rapporto di codeshare tra Delta ed ITA Airways. La partnership era stata iniziata dall’ormai ex Alitalia e proseguita anche dalla nuova compagnia. Ora però AZ è uscita ufficialmente dall’alleanza SkyTeam il 1° maggio 2025 e dovrebbe entrare in Star Alliance entro il 2026, come previsto dall’accordo con il gruppo Lufthansa. Piano piano il cordone ombelicale che collega ITA Airways con altre compagnie Skyteam si esaurirà, così come il programma fedeltà Volare di ITA Airways, che scadrà il 31 dicembre, e di cui ancora non ci sono notizie ufficiali sul futuro.