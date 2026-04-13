Oggi è l’International Kissing Day, Vueling celebra Barcellona

Oggi, lunedì 13 aprile, è l’International Kissing Day. Istituita nel 1990 in Gran Bretagna, questa giornata celebra gli effetti positivi del bacio ed è associata al ricordo di uno dei baci più lunghi della storia. Per prolungare queste sensazioni di benessere, un viaggio può trasformarle in un’esperienza ancora più intensa: per l’occasione, la compagnia aerea Vueling suggerisce la sua città natale, la romantica Barcellona, come meta da scoprire (anche, ma non solo) nel giorno dedicato a questo semplice ma potente gesto d’amore.

Se c’è una città capace di far battere il cuore, questa è Barcellona. Con l’arrivo della primavera, la città catalana si veste di nuova luce e diventa la cornice perfetta per una fuga romantica a due.

Dai colori iconici della Sagrada Família alle geometrie di Parc Güell, passando per i suoi

angoli più verdi, come il Parc de la Ciutadella o i Giardini di Montjuïc, è la meta perfetta per

chi vuole perdersi tra passeggiate mano nella mano e scorci da cartolina. Per le coppie che amano il mare, una camminata al tramonto lungo Barceloneta, Bogatell o Mar Bella, con l’aria salmastra e il suono delle

onde, è il modo ideale per godersi il tempo assieme, lontano dalla folla. Senza dimenticare le iniziative artistiche e culturali che animano la città, oltre alle esperienze gastronomiche da condividere in ristoranti intimi e tapas bar storici.

Una tappa da non perdere in un itinerario al bacio nella città catalana è il foto-mosaico ‘El Món Neix

en Cada Besada’ (“Il mondo nasce in ogni bacio”), nel quartiere gotico. Progettato dall’artista e

fotografo Joan Fontcuberta nel 2014 per il tricentenario della caduta catalana durante la Guerra di Successione Spagnola, l’opera è composta da 4.000 tasselli di ceramica che, visti da lontano, formano due labbra sul punto di baciarsi. Ogni tessera riproduce una fotografia inviata dai lettori del quotidiano El Periódico, che catturano momenti di libertà e gioia della vita quotidiana, dai compleanni alle vacanze al mare, dalle foto di famiglia ai bambini. L’artista ha disposto questi scatti per colore e densità, trasformando ricordi personali in un bacio monumentale che celebra amore e libertà. Tra arte, storia e atmosfere romantiche, Barcellona si conferma così una meta ideale per le coppie in cerca di emozioni e momenti da ricordare.

Dall’Italia, Barcellona è raggiungibile grazie a Vueling da Bari, Bologna, Catania, Cagliari, Firenze, Genova, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Roma Fiumicino, Torino e Venezia.