Vietnam Airlines sospenderà 23 voli a settimana per carenza di carburante
25 Marzo 2026, 12:10
Vietnam Airlines Boeing 787-9 Dreamliner
Vietnam Airlines “prevede di sospendere” 23 voli nazionali a settimana “a partire dal primo aprile” a causa della “limitata disponibilità di carburante, dovuta alla guerra in Medio Oriente”: lo ha annunciato l’autorità per l’aviazione civile del Paese in un comunicato. Le principali rotte nazionali e i voli internazionali sono invece mantenuti.
Il Vietnam ha recentemente richiesto sostegno per le forniture di carburante a diversi paesi, tra cui Qatar, Kuwait, Algeria e Giappone, e lunedì ha firmato un accordo con la Russia sulla produzione di petrolio e gas in entrambi i paesi.
Resta sempre aggiornato sul mondo del turismo!
Registrati gratuitamente e scegli le newsletter che preferisci: ultime news, segnalazioni degli utenti, notizie locali e trend di turismo. Personalizza la tua informazione, direttamente via email.Iscriviti ora
seguici sui social