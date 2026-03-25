Vietnam Airlines sospenderà 23 voli a settimana per carenza di carburante

Vietnam Airlines “prevede di sospendere” 23 voli nazionali a settimana “a partire dal primo aprile” a causa della “limitata disponibilità di carburante, dovuta alla guerra in Medio Oriente”: lo ha annunciato l’autorità per l’aviazione civile del Paese in un comunicato. Le principali rotte nazionali e i voli internazionali sono invece mantenuti.

Il Vietnam ha recentemente richiesto sostegno per le forniture di carburante a diversi paesi, tra cui Qatar, Kuwait, Algeria e Giappone, e lunedì ha firmato un accordo con la Russia sulla produzione di petrolio e gas in entrambi i paesi.