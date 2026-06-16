Volotea lancia concorso fotografico: candidature fino al 10 settembre

Tornano i Volotea Travel Photo Awards, il concorso internazionale dedicato alla fotografia di viaggio promosso da Volotea. Fino al 10 settembre 2026 fotografi professionisti e amatori potranno partecipare inviando scatti realizzati nelle destinazioni servite dalla compagnia aerea o entro 100 chilometri dagli aeroporti del suo network.

Il tema scelto per l’edizione 2026 è ‘Racconta il lato più umano del viaggio’, un invito a valorizzare persone, tradizioni, incontri e momenti autentici che rendono unica ogni destinazione. Le immagini saranno valutate non solo per la qualità tecnica, ma soprattutto per la capacità di raccontare storie ed emozioni legate ai territori.

Il concorso è suddiviso in due categorie, Professionisti e Amatori. Per entrambe sono previsti un vincitore e cinque finalisti. In palio voli Volotea gratuiti per un anno, fotocamere Fujifilm, zaini e gift card Tropicfeel.

“Cerchiamo immagini capaci di cogliere l’essenza più vera e umana del viaggio e di ispirare nuovi modi di scoprire l’Europa”, ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea.

La giuria internazionale sarà composta da Chiara Goia, Julien Fabro, Mònica Figueras e Roberto Verona. I vincitori saranno annunciati il 29 settembre 2026.

Per partecipare e consultare il regolamento: https://travelphotoawards.volotea.com/it/categoria-professionale/