Accessibilità e inclusione: le nuove sfide di Enac

Accessibilità, inclusione e i diritti per persone con disabilità e a mobilità ridotta: questi i temi al centro del workshop “Le nuove sfide dell’Enac: dall’Italia verso l’Europa”, organizzato da Enac e patrocinato dal ministero per le Disabilità.

“È questo il quarto appuntamento – ha detto il presidente Enac, Pierluigi Di Palma – che è partito come un normale meeting, ma che oggi diventa quasi un congresso annuale, ospitato dalla presidenza del Consiglio, in cui chiaramente portiamo dei risultati concreti, dei tavoli tecnici che garantiscono uno sviluppo della qualità del servizio, soprattutto rivolto al Prm. In cantiere c’è un nuovo progetto che si chiama ‘Rent Carrozzella’, a favore dei passeggeri disabili che devono essere trattati in egual modo, salendo a bordo senza carrozzella e trovarla al punto d’arrivo”.

“Le sfide che il trasporto aereo deve affrontare sono tantissime, soprattutto per quanto riguarda l’accessibilità universale. È un cammino lungo che però abbiamo iniziato anche con partner di valore come Enac che nel corso di questi anni ha dimostrato grande attenzione alle persone con disabilità, alle persone non vedenti, alle persone sorde, alle persone con disturbo allo spettro autistico, a tutte le persone che hanno una disabilità fisica. C’è ancora tanto lavoro da fare, ma sicuramente quello che è chiaro è che le persone con disabilità hanno il diritto di muoversi, viaggiare, spostarsi e di partecipare pienamente alla vita quotidiana”, ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli.

Nel corso dei lavori spazio anche alle iniziative realizzate dall’Ente nell’ambito del “Tavolo Tecnico Permanente per la tutela dei diritti dei passeggeri con disabilità e a ridotta mobilità”, istituito nel 2022 per affrontare tematiche normative e operative, ma anche aggiornamenti su programmi consolidati, come la “Safety Briefing Card”, ideata e realizzata da Enac e Ita Airways, con il supporto della Uici e della Federazione nazionale Pro-Ciechi.