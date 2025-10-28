Crescono i prezzi delle case di lusso nelle Alpi: Cortina al top

Secondo il nuovo Knight Frank Alpine Property Report 2026, il mercato immobiliare delle Alpi rimane preponderante nel settore del lusso, con un aumento medio dei prezz del 23% negli ultimi cinque anni. A trainare questa crescita sono l’aumento della domanda per soggiorni annuali, il lavoro da remoto e il desiderio di uno stile di vita più vicino alla natura.

Il report evidenzia una trasformazione profonda: le Alpi non sono più soltanto una meta invernale, ma un investimento quattro stagioni. La crescita del turismo estivo, l’interesse per attività outdoor e wellness e l’aumento dei residenti stabili stanno ridefinendo il concetto di seconda casa.

Cortina si conferma il principale mercato italiano con valori compresi tra €19.500 e €21.500 al metro quadrato, ancora 30-40% inferiori rispetto a St Moritz, ma destinati a crescere con l’avvicinarsi dei Giochi Olimpici Invernali 2026. La località ha registrato nel 2025 un aumento dei prezzi del 10%; al terzo posto della classifica dell’indice dopo Andermatt e Davos. L’incremento è stato trainato dalla scarsità di stock immobiliare, da investimenti infrastrutturali per oltre €1,7 miliardi e da un crescente interesse di acquirenti internazionali, soprattutto da Regno Unito e Stati Uniti.

Tra i progetti chiave figurano il potenziamento dei collegamenti ferroviari e la riqualificazione del tratto Milano–Cortina, che ridurrà i tempi di viaggio oltre alla riapertura della linea Cortina–Dobbiaco.

Solo 47 proprietà di lusso sono state messe sul mercato negli ultimi 18 mesi, a conferma di un’offerta estremamente limitata che sostiene ulteriori margini di rivalutazione.

Con Cortina d’Ampezzo in prima linea e l’attenzione globale sulle Olimpiadi Milano-Cortina 2026, l’Italia si posiziona oggi tra le mete più interessanti per investitori e acquirenti internazionali in cerca di lusso autentico e potenziale di crescita.

Le località alpine più performanti secondo l’Alpine Property Index di Knight Frank