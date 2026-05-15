Demoskopika: attesi 141,2 milioni di arrivi, riparte la domanda italiana

Nonostante la corsa dell’energia e l’incognita inflazione, per il turismo italiano si profila un anno positivo. Almeno stando alle stime di Demoskopika secondo cui nel 2026 gli arrivi dovrebbero infatti toccare i 141,2 milioni mentre le presenze i 478,6 milioni, in crescita rispettivamente del 2,1% e dello 0,4% rispetto all’anno scorso.

In controtendenza sugli ultimi anni riparte la componente domestica: quasi 64,8 milioni di italiani che generano oltre 213 milioni di pernottamenti. Sul versante dell’incoming sarebbero oltre 76 milioni i turisti stranieri attesi nelle località italiane, confermando il peso crescente del mercato estero che vale oltre il 55% delle presenze complessive previste.

Sul piano economico, i flussi turistici potrebbero generare una spesa complessiva pari a 132,7 miliardi di euro, con una crescita del 4% rispetto al 2025.

Le stime di Demoskopika evidenziano, infine, anche un progressivo allungamento della stagione turistica, con una quota di presenze concentrate nei mesi estivi in calo al 56,9% e un peso delle “code stagionali”, riferite ai mesi di marzo-maggio e ottobre-novembre, pari al 29,4%.

Soddisfatto il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi: “le previsioni di Demoskopika sono un’iniezione di ottimismo e fiducia. Il turismo italiano cresce anche nel 2026, trainato anche dalla componente domestica, di cui siamo orgogliosi. Aumenta la spesa turistica e il flusso si distribuisce lungo tutto l’anno. Ci sono tutti gli ingredienti perché l’industria turistica sia sempre di più il motore della nostra economia”. Inoltre secondo Mazzi, “l’Italia potrà addirittura trarre un vantaggio dalla situazione internazionale, perché ci sarà un turismo molto più di prossimità, molto più continentale, e in questo senso il nostro paese è una delle mete preferite dai turisti europei”.