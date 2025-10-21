Guide turistiche, ecco le 8 sedi della prova scritta

Martedì 18 novembre 2025 si svolgerà la prova scritta dell’esame per il conseguimento dell’abilitazione alla professione di guida turistica. Una data che segna un ulteriore passo avanti nell’attuazione della riforma di una figura professionale che il Ministero del Turismo ritiene fondamentale per la crescita dell’intera industria nazionale.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Piemonte, Valle d’Aosta, Trentino AA, Lombardia, Liguria le prove si svolgeranno a Torino presso Scalo Eventi, Strada della Continassa n. 28.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Emilia-Romagna, Umbria, Friuli VG, Veneto le prove si svolgeranno presso la Fiera di Ferrara, Via della Fiera, 11.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Campania e Calabria

le prove si svolgeranno a Napoli presso Mostra d’Oltremare, Piazzale Tecchio, 80125.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Lazio, Stato Estero, Toscana le prove si svolgeranno presso Nuova Fiera di Roma dalla A a LI e da LO a Z all’Ergife Palace Hotel.

I candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Abruzzo, Marche, Molise le prove si svolgeranno a Chieti presso Live Campus, Via Erasmo Piaggio n. 35.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Puglia e Basilicata

le prove si svolgeranno alla Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno.

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Sicilia le prove si svolgeranno a Catania presso il Palaghiaccio, Viale Kennedy n. 8/A

Per i candidati che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato la residenza in Sardegna le prove si svolgeranno alla Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz n. 221.

I candidati devono presentarsi muniti di:

ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della

domanda; valido documento di riconoscimento; codice fiscale; copia stampata della lettera di partecipazione alla prova d’esame. Tale lettera sarà

inviata a ciascun candidato, preliminarmente alla data di convocazione, all’indirizzo di

posta elettronica indicato dal candidato stesso in sede di presentazione della domanda.

Si specifica che la lettera di partecipazione viene inviata, a ciascun candidato, circa 48 ore

prima della data di convocazione indicata della prova.

In caso di mancata ricezione della lettera di partecipazione entro la data di svolgimento

della prova, il candidato potrà comunque presentarsi con la regolare ricevuta di

iscrizione alla selezione scaricabile dal Portale inPA.

La prova scritta consisterà nella somministrazione di un test di 80 quesiti a risposta multipla sulle materie di cui all’art. 3 del bando, da risolvere in 90 minuti e si articolerà come segue:

n. 18 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:

▪ storia dell’arte;

▪ geografia;

▪ storia;

▪ archeologia;

n. 4 quesiti per ciascuna delle seguenti materie:

▪ diritto del turismo, accessibilità e inclusività dell’offerta turistica;

▪ disciplina dei beni culturali e del paesaggio.

A ciascuna risposta è attribuito il seguente punteggio:

risposta esatta: +0,50 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta errata: -0,25 punti.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 40 (quaranta) punti.

La prova si intende superata se è raggiunto il punteggio minimo di 25/40 (venticinque/quarantesimi).

Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova.

I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione una postazione informatica. Al

termine del tempo previsto il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitamente le risposte

fornite dal candidato fino a quel momento, fermo restando che fino all’acquisizione definitiva il

candidato può modificare le risposte già date.

Per qualsiasi informazione o richiesta di supporto è possibile contattare l’indirizzo di posta elettronica guideturistiche@formez.it.

Per tutte le info clicca qui.