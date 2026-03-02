Iata apre candidature per i Diversity & Inclusion Awards 2026

Iata ha aperto le candidature per l’edizione 2026 degli Iata Diversity & Inclusion Awards. Ad essere premiata sarà l’eccellenza nella promozione della diversità e dell’inclusione nel settore dell’aviazione in tre categorie:

l’Inspirational Role Model Award (il premio è assegnato a una donna che ricopre una posizione di rilievo nel settore del trasporto aereo e che ha avuto un impatto sostanziale sulla diversità e l’inclusione nell’aviazione attraverso la sua significativa influenza a livello globale);

l’High Flyer Award (riconoscimento conferito a una professionista dell’aviazione di età inferiore ai 40 anni che ha dimostrato leadership attraverso azioni concrete a favore della diversità e dell’inclusione, con un impatto positivo sul settore);

il Diversity & Inclusion Team Award (viene premiata una compagnia aerea che ha ottenuto un cambiamento positivo misurabile in termini di diversità e inclusione grazie al lavoro svolto in quest’ambito. Le candidature in questa categoria sono aperte a tutte le compagnie aeree associate Iata).

“Un settore dell’aviazione diversificato e inclusivo – ha commentato Willie Walsh, direttore generale Iata – è essenziale per attrarre i talenti necessari a sostenere la crescita del settore e consentirgli di offrire una connettività che sostenga il commercio, il turismo, l’occupazione e lo sviluppo economico”. I vincitori saranno annunciati durante l’82/a Assemblea generale annuale e il World Air Transport Summit della Iata, che si terranno dal 6 all’8 giugno 2026 a Rio de Janeiro, in Brasile.