Iata: domanda viaggi aerei a +5,3% sul 2024

Nel 2025 la domanda di viaggi aerei è cresciuta del 5,3%, con una crescita della domanda internazionale del 7,1% e quella nazionale del 2,4%.

La domanda totale per l’intero anno nel 2025 (misurata in passeggeri-chilometro) – sottolinea Iata – è aumentata del 5,3% rispetto al 2024. La capacità totale, misurata in posti-chilometro disponibili, è aumentata del 5,2% nel 2025. Il fattore di carico passeggeri complessivo ha raggiunto l’83,6%, in aumento di 0,1 punti percentuali e un record per il traffico dell’intero anno.

La domanda internazionale per l’intero anno nel 2025 è aumentata del 7,1% rispetto al 2024, mentre la capacità è aumentata del 6,8%. Il load factor internazionale per l’intero anno è stato dell’83,5%, con un aumento di 0,2 punti percentuali rispetto al 2024. Si è trattato – evidenzia Iata – anche di un record per il traffico passeggeri internazionale.

La domanda nazionale per l’intero anno 2025 è aumentata del 2,4% rispetto all’anno precedente, mentre la capacità è aumentata del 2,5%. Il load factor per l’intero anno è stato in media dell’83,7%, in calo di -0,1 punti percentuali rispetto al 2024.

Dicembre 2025 ha segnato una chiusura positiva dell’anno, con una domanda complessiva in aumento del 5,6% su base annua, una capacità in crescita del 5,9% e un fattore di carico dell’83,7%.