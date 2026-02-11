Arriva il sistema per evitare ritardi di volo a cascata

Quando gli aeroporti di arrivo vengono informati dei ritardi dei voli troppo tardi, il costo va ben oltre il semplice ritardo. Può succedere che le squadre di terra attendano inutilmente, che i gate rimangano bloccati, che gli equipaggi superino i limiti di servizio consentiti dalla legge e che i passeggeri perdano le coincidenze, causando spese evitabili, frustrazione e potenziali danni reputazionali.

Con i volumi di traffico che aumentano e i margini di recupero che si restringono, SITA ha lanciato Advance Flight Delay Notification API per offrire alle compagnie aeree e agli aeroporti una visibilità anticipata di potenziali ritardi, consentendo alle squadre di agire tempestivamente e di limitare le interruzioni prima che si aggravino.

L’impatto finanziario di un intervento tardivo è già significativo. La IATA stima che i ritardi nella gestione del flusso del traffico aereo in Europa sono costati, da soli, alle compagnie aeree e ai passeggeri, 16,1 miliardi lungo lo scorso decennio. Gran parte di questo costo non è causata dal ritardo stesso, ma dalla mancanza di un’informazione tempestiva, necessaria per adeguare i piani operativi, riassegnare le risorse e proteggere i programmi futuri prima che il disservizio si diffonda.

Advance Flight Delay Notification API di SITA è progettato per colmare questo divario. La soluzione utilizza le informazioni di partenza più aggiornate, combinate con una logica operativa basata sulla durata prevista del volo, per anticipare potenziali ritardi e per informare automaticamente gli aeroporti di destinazione. Il sistema fornisce avvisi automatici e aggiornamenti in tempo reale circa voli in ritardo o potenzialmente soggetti a disservizi, direttamente agli aeroporti di destinazione. Alle compagnie aeree e agli aeroporti di arrivo, questo può garantire il tempo necessario per adeguare tempestivamente i piani operativi, riducendo gli effetti a catena sulle operazioni di turnaround degli aeromobili, sulla pianificazione dell’equipaggio, sull’assegnazione dei gate e sui collegamenti dei passeggeri.

LPer maggiori informazioni su Advance Flight Delay Notification di SITA, cliccare qui.