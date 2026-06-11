L’Italia ospita per la prima volta il meeting Icao

Castellaneta Marina, in Puglia, ospita in questi giorni i lavori del Meeting 2026 ICAO EUR/NAT DGCA, riunione annuale delle autorità per l’aviazione civile dei Paesi e delle organizzazioni che fanno parte dell’Ufficio Regionale per l’Europa e il Nord Atlantico dell’ICAO.

Per la prima volta il meeting, a cui partecipano rappresentanti di Paesi europei, dell’Nord Atlantico, dell’Asia Centrale e del Nord Africa, si svolge fuori dalla Francia.

Nel corso delle due giornate di lavoro, i leader si sono confrontati su temi strategici del settore, tra cui gli obiettivi globali a lungo termine (LTAG), come le emissioni nette di carbonio pari a zero entro il 2050 e l’aumento della produzione di SAF, i carburanti alternativi sostenibili.

Si è parlato inoltre di integrazione sicura ed efficiente di nuove tipologie di trasporto aereo come UAS e voli suborbitali, delle nuove professioni nel settore e del ruolo delle donne nell’aviazione.

Hanno completato il panorama dei temi affrontati, anche argomenti come l’accessibilità e l’inclusività completa per le persone con disabilità e a mobilità ridotta, nonché i quadri normativi nazionali per l’assistenza alle vittime di incidenti aerei e alle loro famiglie.

Il meeting è stato aperto dai saluti istituzionali di Nicola Zaccheo, presidente dell’Autorità per la Regolazione dei Trasporti, di Alexander D’Orsogna, direttore generale Enac, e Nicolas Rallo, ICAO Regional Director, European and North Atlantic Office. Al meeting è intervenuto anche il segretario generale dell’ICAO, Juan Carlos Salazar, che ha presentato le priorità strategiche dell’organizzazione e le prospettive di sviluppo dell’aviazione civile internazionale.

In occasione dell’evento, che ha visto il supporto della società di gestione, Aeroporti di Puglia, Enac ha promosso l’Innovation Day, una giornata di presentazione delle eccellenze dell’aviazione civile operative nel territorio pugliese, con la visita del sito di Leonardo a Grottaglie e della Torre Digitale ENAV presso l’aeroporto di Brindisi.