Mazzi: Italia prima meta crocieristica del Mediterraneo

“Siamo la prima destinazione croceristica del Mediterraneo con una crescita costante prevista sia per quest’anno che per il 2027. L’Italia è un paese di mare, per geografia per storia, per economia e per vocazione. Il turismo marittimo lo dimostra con chiarezza: è un motore economico costante, in grado di attrarre il 40% delle presenze complessive. L’Italia occupa un alto posizionamento anche nel turismo balneare di qualità ambientale contando su 257 Comuni e 525 spiagge riconosciuti bandiera blu, oltre l’11,5% totale mondiale”. Lo ha detto il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, durante l’annual meeting di Assarmatori a Roma.

“In un Paese – ha aggiunto – con una componente insulare così spiccata e radicata, i collegamenti marittimi non solo solo un servizio, ma una condizione di sviluppo soprattutto nelle aree più fragili. Allo stesso tempo i porti svolgono un ruolo sempre più strategico, non sono soltanto nodi logistici, ma veri e propri ingressi del Paese, luogo in cui si costruisce l’esperienza dei visitatori e si orientano i flussi turistici verso un modello più equilibrato e sostenibile”.

“Ed è proprio la sostenibilità – ha concluso – una delle sfide che abbiamo davanti turismo e trasporto marittimo sono chiamati a crescere insieme riducendo l’impatto ambientale con un equilibrio che tenga conto anche dell’efficienza economica e della competitività del settore. Noi noi non siamo dalla parte di chi applica un’ideologia sull’ambiente, siamo dalla parte di chi ragiona e e cerca di compenetrare le esigenze dell’ambiente con quelle economiche e della competitività del settore”.