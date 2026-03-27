Pioggia di ringraziamenti per l’ex ministra Santanchè

Continuano a piovere ringraziamenti per l’ormai ex ministro del Turismo Daniel Santanchè.

“L’Associazione Italiana Gestori Affitti Brevi (AIGAB) desidera esprimere il proprio ringraziamento a Daniela Santanchè, per l’attenzione riservata nel corso del suo mandato al comparto degli affitti brevi e, più in generale, al segmento dell’ospitalità extra-alberghiera. Durante gli anni alla guida del Ministero, il Ministro ha dimostrato una disponibilità costante al dialogo e al confronto, riconoscendo il ruolo strategico dei property manager e dell’intera filiera dello short term rental italiano, contribuendo a rafforzarne la legittimazione e la visibilità all’interno del sistema turistico nazionale”. L’Associazione auspica che il futuro titolare del Ministero del Turismo voglia proseguire su questa linea, dedicando la stessa considerazione e sensibilità a un comparto che contribuisce in modo significativo allo sviluppo e alla competitività dell’intera filiera del turismo nazionale”.

Anche Valeria Ghezzi, presidente dell’ANEF Associazione nazionale esercenti funiviari “ringrazia il ministro Santanchè per l’attenzione e l’interesse che ha sempre dimostrato nei confronti del settore funiviario e di tutta la filiera turistica montana, nonché per la disponibilità al dialogo e all’ascolto delle nostre istanze”.

Un plauso all’operato della Santanchè anche da parte di Vittorio Messina, presidente di Assoturismo Confesercenti. “Con Daniela Santanchè il ministero del Turismo ha rafforzato il proprio ruolo centrale per il settore, misurandosi con criticità rilevanti e accompagnando il comparto sia nella gestione delle emergenze sia su dossier più strutturali e attesi dalle imprese, come il Cin e il riordino delle guide turistiche. In questa fase – aggiunge – si è sviluppata anche una interlocuzione positiva con le associazioni di rappresentanza, elemento che riteniamo fondamentale per dare risposte efficaci ai problemi del turismo e sostenere la crescita del settore. È importante che questa attenzione, questa centralità del dicastero e questo metodo di confronto proseguano anche nel prossimo futuro”.