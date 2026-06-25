Torna Spiagge Sicure: dal Viminale 1,5 mln per 60 Comuni costieri

Via all’edizione 2026 del progetto ‘Spiagge Sicure’: il Viminale ha destinato complessivamente 1,5 milioni di euro a sostegno delle attività di prevenzione e contrasto dell’abusivismo commerciale e della vendita di prodotti contraffatti nelle località balneari italiane. Il finanziamento riguarda 60 Comuni costieri individuati sulla base delle presenze turistiche registrate nelle strutture ricettive e di specifici criteri previsti dalla normativa vigente.

“L’operazione ‘Spiagge Sicure’ non solo protegge i nostri litorali, ma anche l’immagine dell’Italia come meta accogliente e sicura. Questo impegno costante nel garantire la sicurezza dei turisti è fondamentale, e non è un caso che l’Italia sia percepita dai visitatori come il paese europeo più sicuro. Continuiamo a lavorare insieme per mantenere e rafforzare questa reputazione”, ha commentato il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi.

Ogni Comune beneficiario potrà ottenere un contributo pari a 25mila euro per realizzare interventi finalizzati a rafforzare la sicurezza urbana durante la stagione estiva. Le risorse potranno essere utilizzate per l’assunzione di personale di Polizia Locale a tempo determinato, per il lavoro straordinario degli agenti, per l’acquisto di mezzi e attrezzature e per campagne di sensibilizzazione rivolte a cittadini e turisti contro il fenomeno della contraffazione. L’iniziativa rientra nell’ambito del Fondo per la sicurezza urbana e punta a sostenere i Comuni maggiormente esposti ai fenomeni di commercio abusivo durante i mesi estivi, contribuendo alla tutela della legalità, dei consumatori e delle attività economiche regolari. I Comuni dovranno presentare alla Prefettura competente una domanda corredata da un progetto dettagliato, indicando le misure da adottare, il personale e i mezzi impiegati, le aree interessate e i costi previsti. I progetti dovranno concludersi entro il 15 ottobre 2026.