Dalle Alpi al mare, dove vanno i politici in vacanza

La politica va in vacanza per ricaricare le batterie, ma solo per qualche giorno. Ad agosto le Camere sospendono l’attività parlamentare e il governo rallenta i ritmi, anche se i dossier sono sempre aperti per la premier ed i suoi ministri. Così come per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Che anche quest’anno predilige la montagna, a differenza del suo predecessore Giorgio Napolitano habituè agostano delle Eolie. Il capo dello Stato si traferirà nei prossimi giorni in Val di Siusi, in Trentino, per un breve soggiorno.

Riserbo sugli spostamenti di Giorgia Meloni anche se più voci la danno in arrivo in una isola greca delle Cicladi in queste ore con la famiglia per poi passare qualche altro giorno di relax, rigorosamente al mare, dopo ferragosto, in Puglia.

E mare sarà anche per il presidente della Camera Lorenzo Fontana, atteso sul Gargano per una settimana di riposo. Più a sud, nella sua Sicilia, si dirige il presidente del Senato Ignazio La Russa che potrebbe comunque spendere qualche giorno a Zoagli nel Tigullio.

Tra i ministri, Matteo Salvini è atteso in montagna, in Trentino, anche se molti giorni del mese – fanno sapere dal suo staff – li passerà al lavoro al ministero.

Vacanze familiari e domestiche per Antonio Tajani: il ministro degli Esteri starà con i suoi nelle sue terre, a Fiuggi. Stessa impostazione per Roberto Calderoli che si godrà il suo casolare nel Monferrato, in Piemonte.

Per Nicola Fratoianni la vacanza sarà di mare, in Grecia. Mentre per Angelo Bonelli qualche giorno in Trentino. La segretaria del Pd Elly Schlein starebbe ancora decidendo una destinazione anche se ha già nel suo carnet una serie di appuntamenti politici pubblici.

Il leader di Azione Carlo Calenda sfrutterà il tempo libero a disposizione per visitare il Portogallo, mentre l’ex premier e leader dei 5 stelle Giuseppe Conte trascorrerà alcuni giorni nella sua “amata Puglia”.

Vacanze montane anche per Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, ad Alpiaz Montecampione, in Valcamonica (Lombardia). Sicuramente in famiglia per Matteo Renzi, leader di Iv, anche se la destinazione non sarebbe ancora definita.