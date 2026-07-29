Viaggi in auto in estate: i consigli per non soffrire il caldo

Agosto è uno dei mesi preferiti dagli italiani per andare in vacanza: infatti, secondo i dati raccolti da Parclick.it, l’azienda leader in Europa nella prenotazione di parcheggi online, sei italiani su dieci scelgono agosto per partire qualche giorno, e l’auto diventa il mezzo di trasporto ideale per chi cerca libertà, flessibilità e avventura. Tuttavia, le alte temperature di questo mese possono trasformare un’esperienza piacevole in una sfida, se non si adottano le giuste precauzioni. Viaggiare in auto con il caldo richiede pianificazione e alcune accortezze per garantire comfort, sicurezza e buon umore a tutti i passeggeri.

Durante il mese di agosto, l’interno di un’auto esposta al sole può raggiungere temperature estreme, anche superiori ai 50 ºC. Questo non compromette solo il comfort, ma rappresenta anche un rischio per la salute, in particolare per bambini, anziani e animali domestici. La spossatezza da caldo, la disidratazione e i colpi di calore sono pericoli reali durante un viaggio prolungato in queste condizioni. Per questo, gli esperti di Parclick.it ci offrono alcuni consigli per viaggiare in auto ad agosto senza soffocare: