Women Who Won: a Verona il riconoscimento per 8 donne del turismo

Cerimonia di premiazione della 2^ edizione del Premio Women Who Won, il riconoscimento ideato da QualityTravel, magazine dei professionisti del turismo e del Mice, e progettato da Daniela Ballarini per valorizzare la leadership femminile nel turismo in Italia.

La giuria, composta da Domenico Palladino, direttore di Qualitytravel, e 4 vincitrici della 1^ edizione, Daniela Ballarini, Samanta Tata, Carmen Bizzarri e Annamaria Ruffini, ha votato le premiate tra 21 candidate eccellenti suddivise in sette categorie, selezionate in precedenza dalla redazione di Qualitytravel.

L’evento, che si è svolto a Palazzo della Gran Guardia di Verona, ha seguito la tavola rotonda ‘Il turismo delle relazioni”, un momento di confronto tra professioniste, imprenditrici e manager, per discutere dei nuovi paradigmi del settore in tema di inclusione e parità di genere. Di seguito l’elenco delle vincitrici con la motivazione del premio.

Nomination e Vincitrici per categoria

Destinazioni italiane:

Nominate: Carlotta Ferrari, Dina Ravera, Svetlana Trushnikova

Vincitrice: Carlotta Ferrari, presidente Convention Bureau Italia

Motivazione: Per la sua capacità di valorizzare la meeting industry con visione strategica, leadership inclusiva e innovazione sostenibile, diventando esempio di eccellenza nel destination management, portando l’Italia al vertice delle classifiche internazionali.

Destinazioni estere:

Nominate: Giovanna Sainaghi, Ester Tamasi, Viviana Vukelić

Vincitrice: Ester Tamasi, direttrice Italia per Visit Malta

Motivazione: Per il suo ruolo nella promozione internazionale della destinazione Malta, portando l’Italia a diventare il primo mercato di riferimento, consolidando relazioni, realizzando progetti di valore come la mostra “Nessuna donna è un’isola” per l’isola di Gozo, sempre con spirito di squadra e apertura verso i modelli evolutivi del turismo globale.

Tecnologia:

Nominate: Francesca Benati, Paola De Filippo, Cristina Zucchetti

Vincitrici: Cristina Zucchetti, presidente Zucchetti Holding e Paola De Filippo, CEO Sabre

Motivazione: Cristina Zucchetti per la visione imprenditoriale e l’innovazione tecnologica al servizio delle imprese e della digitalizzazione, che ha portato a far diventare Zucchetti Hospitality il one stop shop della tecnologia per hotel ed extralberghiero

Paola De Filippo per il contributo nell’integrazione tecnologica applicata al travel, dalle agenzie viaggi agli hotel alla multimodalità, con energia, competenza e attenzione alle relazioni.

Hospitality:

Nominate: Sara Digiesi, Carmela Lerede, Simona Quirini

Vincitrice: Sara Digiesi, CEO di BWH Hotels Italia & South East Europe

Motivazione: Per la leadership in ambito hospitality confluita nella recente espansione di BWH Italia alla gestione dei mercati del sud est Europa, per il focus aziendale su sostenibilità, marketing e responsabilità sociale, e la capacità di trasformare le strutture ricettive in spazi di valore e inclusione.

Trasporti:

Nominate: Gabriella Galantis, Barbara Poli, Federica Santini

Vincitrice: Gabriella Galantis, senior director sales Lufthansa

Motivazione: Per il ruolo strategico nel trasporto aereo europeo e la capacità di creare opportunità e reti commerciali solide, puntando su innovazione e sviluppo continuo, con sempre maggiore attenzione all’Italia.

Turismo organizzato:

Nominate: Corinne Clementi, Sara Prontera, Deborah Rainis

Vincitrice: Sara Prontera, direttrice marketing gruppo Nicolaus Valtur

Motivazione: Per aver rilanciato il brand Valtur, leader del turismo organizzato, guidando campagne di digitalizzazione e brand management con una prospettiva contemporanea e internazionale, e per l’impegno nella promozione della parità di genere non solo con le certificazioni.

MICE e Business Travel:

Nominate: Alessandra Albarelli, Elena Carlino, Mary Roberta Rossi

Vincitrice: Alessandra Albarelli, direttrice Riva del Garda Fierecongressi

Motivazione: Per la gestione strategica e la visione innovativa nei grandi eventi fieristici e MICE, valorizzando inclusione, sostenibilità e sviluppo di destinazioni business, portando Riva del Garda ad essere un riferimento per gli eventi hospitality e non solo.