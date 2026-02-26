L’olio è sempre più turismo, nasce Oleotour Italia

L’oleoturismo in Italia cresce con decisione e si conferma tra i segmenti più dinamici dei tour enogastronomici. Tra il 2021 e il 2024 la partecipazione alle esperienze legate all’olio extravergine di oliva è aumentata del 37,1% e 7 italiani su 10 lo considerano un simbolo del patrimonio culturale e paesaggistico nazionale. A rilevarlo è il secondo Rapporto sul Turismo dell’Olio promosso da Associazione Nazionale Città dell’Olio, Coldiretti e Unaprol, curato da Roberta Garibaldi.

Accanto a degustazioni, visite ai frantoi e acquisti in azienda, aumenta inoltre la richiesta di esperienze immersive come itinerari tra ulivi secolari, cene in uliveto (scelte dal 71%), percorsi culturali e visite a frantoi storici. Toscana (29%) e Puglia (28%) guidano le preferenze, seguite da Sicilia (20%), Umbria (18%) e Liguria (15%), mentre cresce l’interesse per territori meno noti ma di alta qualità produttiva.

Sul fronte della spesa emergono differenze tra mercati: in Europa prevale una fascia tra 20 e 40 euro, mentre i turisti statunitensi sono disposti a spendere tra 60 e 100 euro.

“Dai dati emerge chiaramente che l’oleoturismo è in forte crescita. Ormai è un segmento maturo del turismo enogastronomico. C’è quindi la necessità di mettere in campo un’offerta che sia strutturata, organizzata, formata e messa in rete. Per questo abbiamo lanciato Oleotour Italia”, ha annunciato Michele Sonnessa, presidente dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio. “Oleotour Italia – ha aggiunto – gestirà il club di prodotto che è una rete di produttori, siano essi rappresentativi della filiera produttiva, appunto aziende rappresentative della filiera produttiva, della filiera dell’accoglienza, quindi aziende olivicole, frantoi, ristoranti, agriturismi, hotel, musei, tour operator, agenzie di viaggi, itinerari turistici a tema olio, proprio perché vogliamo creare un’offerta nazionale di turismo dell’olio che affianchi l’offerta delle città d’arte, della cultura e l’offerta delle città del mare. Quindi il club di prodotto è una rete di aziende che noi presentiamo attraverso un portale dedicato, che è il portale www.turismodell’olio.com”.