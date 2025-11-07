Vola l’oleoturismo, 64% italiani cerca esperienze a tema olio

L’olio extravergine d’oliva non è solo un prodotto simbolo della dieta mediterranea, ma anche un potente motore di sviluppo turistico per i territori. L’interesse per le esperienze turistiche a tema olio è cresciuto del 37% tra il 2021 e il 2024, raggiungendo un pubblico sempre più ampio e consapevole: quasi due terzi dei viaggiatori italiani dichiara infatti di voler prendere parte a un’esperienza a tema olio, come visite in frantoio, passeggiate tra gli uliveti o degustazioni guidate.

“La crescita dell’interesse per le esperienze turistiche a tema olio è stata importante, pari a +37% tra i viaggiatori italiani tra il 2021 e il 2024. Questo trend è una conseguenza di un desiderio sempre più forte di scoprire e vivere appieno il patrimonio enogastronomico del Belpaese, che vede l’olio EVO tra i prodotti più rappresentativi subito dopo il vino” spiega la Prof.ssa Roberta Garibaldi, presidente dell’Associazione italiana Turismo Enogastronomico e docente all’Università di Bergamo –. L’evoluzione delle richieste dei turisti suggerisce che l’oleoturismo si stia avviando verso una più marcata multisensorialità: degustazioni e visite rimarranno il cuore dell’offerta, ma saranno sempre più affiancate da esperienze che uniscono scoperta, benessere psicofisico e coinvolgimento dei sensi, in modalità creative, immersive e sostenibili, capaci di attrarre in particolare la Generazione Z”.

Un’opportunità per la Puglia, che con oltre la metà della produzione nazionale di olio extravergine d’oliva si conferma cuore pulsante dell’olivicoltura italiana e destinazione d’eccellenza per l’oleoturismo. Inoltre, la Puglia conquista il primo posto, a pari merito con la Toscana, tra le mete enogastronomiche più riconosciute dagli italiani (41%), seguita da Emilia-Romagna e Sicilia.

È in questo scenario che si inserisce la seconda edizione di EVOLIO Expo, la fiera internazionale B2B dedicata all’olio extravergine di oliva, in programma dal 29 al 31 gennaio 2026 presso la Fiera del Levante di Bari, che proprio al tema dell’oleoturismo ha dedicato un ampio percorso di approfondimento come leva strategica per la valorizzazione dei territori e delle imprese.