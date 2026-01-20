Lollobrigida: Cucina patrimonio Unesco porterà 18 milioni turisti in più all’anno

“Le associazioni di categoria oggi ci danno dei dati, ci dicono che grazie a questo titolo otterremo quasi 18 milioni di turisti in più all’anno in Italia”. Il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, ospite di un convegno al Sigep in corso a Rimini, si è soffermato sul riconoscimento dell’Unesco alla Cucina italiana diventata patrimonio immateriale dell’umanità.

Turisti, ha argomentato, che sceglieranno l’Italia “per assaggiare e mangiare quei prodotti che spesso hanno visto nelle trasmissioni televisive, nei film, nei ristoranti italiani all’estero, che possono collegare a dei luoghi dove vengono realizzate le nostre eccellenze, i nostri prodotti, il nostro modo di trasformarli”.