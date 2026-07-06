All’aeroporto di Doha arriva ‘Fast Pass’ con 700 varchi biometrici

L’Aeroporto Internazionale Hamad (HIA) di Doha, in coordinamento strategico con Qatar Airways e il partner tecnologico SITA, ha annunciato il lancio di Fast Pass. Si tratta di uno dei piani di implementazione della tecnologia biometrica più estesi al mondo, che prevede l’integrazione del riconoscimento facciale in oltre 700 punti di contatto dislocati all’interno del terminal, coprendo l’intero percorso dal check-in fino al gate d’imbarco.

Sotto il profilo operativo dell’esperienza di viaggio (paperless), i passeggeri possono registrarsi in pochi secondi tramite l’applicazione mobile di Qatar Airways, presso i chioschi self-service o ai banchi tradizionali. Una volta completato il caricamento dei dati, il volto del viaggiatore viene associato a un’identità digitale protetta che consente di completare la consegna dei bagagli (self bag-drop), i controlli di sicurezza e le procedure di imbarco senza dover esibire passaporto o carta d’imbarco. La misura, introdotta su base facoltativa per i passeggeri in partenza, verrà estesa nel breve periodo anche ai flussi di passeggeri in transito e in coincidenza operati da Qatar Airways e dalle altre compagnie aeree partner dello scalo.

“Il modo in cui le persone si muovono all’interno degli aeroporti sta cambiando e l’identità digitale affidabile ne è al centro. Quando l’identità di un passeggero viene verificata una sola volta e riconosciuto lungo l’intero percorso, l’aeroporto funziona in modo più fluido e il viaggiatore mantiene il controllo dei propri dati. L’Aeroporto Internazionale Hamad ha dimostrato come questo possa avvenire su larga scala. Questo è il modello su cui si baserà il settore: un viaggio più rapido e semplice perché fondato sulla fiducia”, ha detto Selim Bouri, Presidente per Medio Oriente, Africa e Turchia di SITA.