Boom di turisti in Spagna, +6,6% su base annua

A marzo la Spagna ha accolto un totale di 8,6 milioni di passeggeri aerei internazionali, con un aumento del 6,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso. Secondo i dati pubblicati da Turespana, l’85,7% del flusso totale di passeggeri proveniva dall’Europa, con un aumento del 7,3% su base annua. Dal continente statunitense è arrivato il 9,5%, con un incremento del 7,6%. In netta controtendenza l’Asia, che rappresenta l’1,7% del totale dei passeggeri ed ha subito un notevole calo di oltre il 36%.

Nel I trimestre dell’anno, la Spagna ha accolto circa 22,4 milioni di passeggeri internazionali, registrando un aumento del 5,8% rispetto allo stesso periodo del 2025. Ciò equivale a 1,2 milioni di arrivi in più, fatta eccezione per i flussi in arrivo dalla Francia. Particolarmente dinamici quelli provenienti da Polonia e Irlanda, mentre continua il trend positivo dagli Stati Uniti.