Tax Free Shopping: cresce il segmento Exclusive, orologi e gioielli volano nel 2026

Il comparto dell’alto di gamma non conosce crisi e si conferma il vero motore del Tax Free Shopping in Europa. Secondo l’ultimo studio di Global Blue, mentre il mercato complessivo è cresciuto del 5% nel 2025, il segmento di orologeria e gioielleria (W&J) ha messo a segno un balzo del +14% a livello continentale e del +13% in Italia. A trainare questa performance è soprattutto l’orologeria, che in Italia vede crescere la spesa del 18%, grazie a una base di acquirenti più ampia (+13%) e a uno scontrino medio che sfiora gli 8.200 euro.

L’orologeria si conferma la regina del mercato, con una spesa media per shopper cresciuta del 15% a livello europeo. I protagonisti assoluti sono i turisti statunitensi, responsabili del 33% degli acquisti in Italia, seguiti dagli arabi (la cui spesa nel Belpaese è esplosa del +43%) e dai latinoamericani. Il dato più impressionante riguarda il segmento ‘Exclusive’: gli orologi con valore superiore ai 35.000 euro rappresentano il 44% del mercato e segnano un incremento record del +36% nella spesa.

Anche la gioielleria brilla con un +10% di spesa sia in Europa che in Italia. Se in Europa la crescita è guidata dallo scontrino medio, in Italia il successo è dovuto all’aumento degli acquirenti (+11%). Nota di rilievo per il mercato cinese: in netta controtendenza rispetto ad altri settori, la spesa dei turisti del Dragone in gioielleria in Italia è balzata del +29%. I pezzi pregiati oltre i 10.000 euro incidono per il 35% sul totale dei volumi.