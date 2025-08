Catalogna multa 7 compagnie aeree

L’Agenzia Catalana del consumo (Acc) ha intrapreso un’azione decisa nel settore del trasporto aereo, avviando nel 2024 e nel 2025 oltre 27 procedimenti sanzionatori, 9 dei quali si sono conclusi con multe inflitte a sette compagne aeree, per un ammontare complessivo di 496.000 euro. Le violazioni accertate riguardano principalmente politiche commerciali scorrette, che arrecano danno economico ai consumatori, come l’imposizione di costi aggiuntivi per il bagaglio a mano o la riluttanza a fornire i dati richiesti dagli ispettori.

Dal 2024 a metà luglio, riferisce Efe, l’Acc ha effettuato 100 verifiche e gestito oltre 1.500 reclami di passeggeri aerei, dei quali il 33% è stato risolto grazie alla mediazione, mentre il 15% è tutt’ora in corso di esame. Le cause principali delle lamentele dei consumatori sono state le cancellazioni e i ritardi dei voli (40%), seguiti dalle tariffe supplementari per i bagagli a mano (13%). Le compagnie con il maggiore numero di contestazioni sono Vueling (575), Ryanair (447) e Wizz Air (56).

In parallelo il governo della Generalitat ha lanciato una campagna di sensibilizzazione per informare i cittadini dei loro diritti, tramite i canali social e sugli schermi degli aeroporti di Barcellona-El Prat e Girona Costa Brava.