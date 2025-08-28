Con i nuovi collegamenti per le Bahamas, l’estate non finisce mai

Con i nuovi collegamenti aerei che rendono le Bahamas sempre più accessibili, l’estate non conosce stagioni: i viaggiatori possono godere tutto l’anno di temperature perfette e acque cristalline.

Makers Air ha recentemente consolidato il proprio servizio alle Bahamas con voli giornalieri dall’aeroporto Fort Lauderdale Executive (FXE) a Cat Island (New Bight–Freetown e Arthur’s Town) e un terzo volo settimanale all’aeroporto Stella Maris (SML) di Long Island.

Tropic Ocean Airways sta ampliando la propria capacità da Fort Lauderdale a Bimini. La rotta, che attualmente opera 7/7 tra l’aeroporto Fort Lauderdale Executive (FXE) e quello di South Bimini (BIM), vedrà un incremento della disponibilità nelle prossime settimane.

Bahamasair ha potenziato il proprio servizio verso le Out Islands, tra cui Marsh Harbour, George Town, North Eleuthera e Bimini.

Entro la fine dell’anno, Delta incrementerà il servizio tra Detroit e Nassau, passando dagli attuali voli settimanali del sabato a un operativo giornaliero non-stop.

Aztec Airways si sta espandendo verso North Eleuthera (ELH), con voli giornalieri dal 1° agosto 2025, operando 7/7 dall’Aeroporto Internazionale di Fort Lauderdale (FLL).

American Airlines sta potenziando i viaggi delle festività verso le Out Islands delle Bahamas con frequenze aumentate da Miami. Dal 18 dicembre 2025 al 5 gennaio 2026, la compagnia aerea opererà tre voli giornalieri per Marsh Harbour (MHH) ad Abaco e North Eleuthera (ELH).

Tra gli eventi in primo piano, il Bahama Breeze Music Festival, Atlantis Paradise Island (18-22 settembre 2025), un vibrante festival musicale con artisti di livello mondiale, lusso dell’isola e divertimento non-stop, che mescola concerti con atmosfere paradisiache nel celebre resort Atlantis.

A seguire il Bahamas Culinary and Arts Festival, Baha Mar Nassau (22-26 ottobre 2025), per assaporare cucina di alto livello con dimostrazioni interattive e masterclass guidate da chef rinomati, insieme a stelle bahamiane e i favoriti di Food Network.