Crescono le prenotazioni in Spagna, +50% per Pasqua

La Spagna si prepara a una Settimana Santa da record con un aumento del 50% delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, secondo i dati della piattaforma di viaggi Destinia. L’incremento, spiegano gli esperti, è dovuto alla crescente preferenza degli stranieri per la Spagna come destinazione sicura, nel contesto internazionale di incertezza segnato dal conflitto in Medio Oriente.

Le prenotazioni di turisti internazionali sono aumentate del 29% rispetto al 2025, grazie soprattutto alle prenotazioni last minute. “Gli stranieri considerano la Spagna un paese sicuro, il che ci beneficia come destinazione turistica”, ha detto ai media Beatriz Oficialdegui, direttrice di comunicazione di Destinia.

Il vicepresidente della Confederazione Spagnola delle Agenzie di Viaggi (Ceav), José Manuel Lastra, ha sottolineato come la Spagna sia vista come ‘paese rifugio’ nel contesto di instabilità internazionale con un aumento delle vendite anticipate fra il 5% e il 10%. Secondo il centro studi Bbva Research, le tensioni geopolitiche nei principali paesi concorrenti della Spagna come Egitto e Turchia, sarebbero responsabii del 30-36% dell’aumento di presenze straniere nelle prossime festività pasquali.