In Grecia tre piccole isole pensano a tassa per turisti giornalieri

Le isole greche di Itaca e Paxos, nel mar Ionio, stanno valutando di chiedere al governo ellenico l’autorizzazione a introdurre una tassa turistica per i visitatori giornalieri: lo riporta Kathimerini. I sindaci delle due isole puntano a seguire le orme dell’amministrazione di Simi, altra piccola isola greca nell’arcipelago del Dodecaneso, che ha già presentato questo tipo di richiesta al governo. Nel caso in cui Simi ottenga il via libera, i sindaci di Itaca e Passo presenteranno la stessa richiesta.

Ognuna di queste piccole isole ospita una popolazione compresa tra i 2.500 e i 3.000 abitanti, che aumenta vertiginosamente durante il periodo estivo mettendo sotto pressione le infrastrutture e i servizi, come quello dello smaltimento dei rifiuti e l’approvvigionamento idrico.

Lo scorso mese l’isola di Simi ha chiesto al ministero dell’Interno l’autorizzazione a imporre una tassa di 3 euro ai visitatori giornalieri. L’isola, incastonata nel mare Egeo, accoglie almeno 300 mila visitatori all’anno che non pernottano ma mettono a dura prova le infrastrutture pubbliche. Le autorità stimano che la riscossione di una tassa di pochi euro possa rafforzare i servizi, senza aumentare ulteriormente le tasse comunali per gli abitanti, riporta Kathimerini.