Iran, tornano i voli nazionali dopo 50 giorni
22 Aprile 2026, 12:40
La compagnia aerea di bandiera iraniana ha ripreso a volare da stamattina, mercoledì 22 aprile, dopo uno stop di di 50 giorni dovuto all’attacco da parte di Usa e Israele.
In precedenza, il direttore generale dell’Autorità iraniana per gli aeroporti e la navigazione aerea aveva dichiarato che due aeroporti nazionali del paese sarebbero “tornati operativi” martedì e che i voli verso la Turchia e l’Oman sarebbero ripresi a breve dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran.
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