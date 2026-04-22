Iran, tornano i voli nazionali dopo 50 giorni

La compagnia aerea di bandiera iraniana ha ripreso a volare da stamattina, mercoledì 22 aprile, dopo uno stop di di 50 giorni dovuto all’attacco da parte di Usa e Israele.

In precedenza, il direttore generale dell’Autorità iraniana per gli aeroporti e la navigazione aerea aveva dichiarato che due aeroporti nazionali del paese sarebbero “tornati operativi” martedì e che i voli verso la Turchia e l’Oman sarebbero ripresi a breve dall’aeroporto internazionale Imam Khomeini di Teheran.