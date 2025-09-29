A Milano il gotha dell’aviazione: nel 2026 ospiterà il CAPA

Milano ospiterà il CAPA – Centre for Aviation Airline Leader Summit – World & Awards for Excellence 2026. Il summit riunirà i principali leader mondiali del trasporto aereo e rappresenterà un’occasione strategica per sviluppare nuove connessioni internazionali, consolidando la centralità di Malpensa e Linate e rafforzando l’immagine di Milano come hub globale.

Momento culminante dell’evento sarà la presentazione dei Global Aviation Awards for Excellence, che confermeranno lo status del summit come uno dei più prestigiosi appuntamenti del settore dell’aviazione e dei viaggi.

Il summit sarà una piattaforma strategica per sviluppare nuove partnership con le compagnie aeree internazionali, favorendo l’apertura di nuove rotte e rafforzando la posizione di Milano come hub globale di primo piano.

Per la presidente di Federturismo Confindustria, Marina Lalli, si tratta di “un riconoscimento importante per la città e per l’Italia e premia il lavoro di sistema svolto da SEA Milan Airports insieme alle istituzioni e ai partner del territorio”. “Si tratta – conclude Lalli – di un appuntamento che arriva in un momento cruciale per Milano, al centro di importanti processi di trasformazione urbana e di crescita economica, e che offrirà nuove opportunità per valorizzare l’offerta turistica e attrarre investimenti”.