Ivana Di Martino lancia ‘Infinita Bellezza’: viaggio in Italia di 10 maratone con Legambiente

Ivana Di Martino, atleta, coach professionista, giornalista e ultrarunner, lancia il progetto ‘Infinita Bellezza’, un viaggio di 10 maratone in 10 giorni attraverso l’Italia (12-21 settembre), affiancata da Legambiente, per celebrare la bellezza del nostro paese e sensibilizzare l’opinione pubblica su sfide ecologiche cruciali, dalla protezione della biodiversità alla difesa delle riserve marine. L’obiettivo è promuovere comportamenti sostenibili e il rispetto per la natura, per salvaguardare un patrimonio ambientale da proteggere.

Ogni tappa toccherà luoghi simbolo di sfide ecologiche e culturali: Milano, dove l’inquinamento urbano è una problematica crescente; Torino, dove la riqualificazione fluviale e la riduzione delle emissioni sono urgenti. Crespi d’Adda, dove si può celebrare l’armonia tra lavoro, comunità e natura, promuovendo la difesa dei corsi d’acqua, la mobilità sostenibile e la tutela del paesaggio fluviale e Verona, dove si affronteranno temi legati all’agricoltura sostenibile e alla difesa dei paesaggi rurali minacciati dalla cementificazione. E poi ancora Trento, dove si sosterranno i territori alpini colpiti dalla crisi climatica; la Toscana, lungo la Ciclovia dell’Arno, per promuovere la tutela dei fiumi e la mobilità sostenibile ma anche Gubbio, dove si difendono i boschi e la biodiversità delle aree interne o la Costa dei Trabocchi, esempio di equilibrio tra natura e tradizione, dove si sensibilizzerà sulla protezione del mare e l’erosione costiera. E poi Napoli, per sensibilizzare sull’inquinamento marino e la gestione dei rifiuti ed infine Roma, per chiedere una transizione ecologica nella capitale, per un futuro più verde e vivibile.

‘Infinita Bellezza’ è una chiamata a riscoprire la straordinaria ricchezza del nostro paese, un invito a guardare l’Italia con occhi nuovi, quelli dell’amore e della cura. Il viaggio, che inizierà il 12 settembre a Milano e si concluderà il 21 settembre a Roma, offrirà anche l’opportunità di raccogliere storie, incontrare persone e diffondere un messaggio positivo di rispetto, lentezza e consapevolezza. Grazie a Tribe Running, l’app che permette di trovare compagni di allenamento al proprio ritmo, run club ed eventi nelle zone di interesse, sarà possibile seguire il percorso delle tappe raggiunte da Ivana Di Martino.

Chi lo desidera potrà accompagnarla lungo l’intera maratona o percorrere anche solo qualche chilometro in bici o correndo, partecipando così in prima persona all’impresa. In alcune tappe del tour, grazie al supporto di team dedicati di Legambiente, verranno organizzate lungo il percorso sessioni di plogging – una corsa che combina l’attività fisica con la raccolta dei rifiuti. Tutte le indicazioni orari e luoghi verranno segnalate sui social di Legambiente e dell’iniziativa dedicata @puliamoilmondo e su Tribe Running.

“Sono molto emozionata, dopo l’impresa dello scorso anno che mi ha portata da Alta fino a Capo Nord in Norvegia torno a correre una impresa estrema nella mia Italia. In ogni tappa correrò per amore. Amore per la terra che ci ospita, per i luoghi che raccontano chi siamo, per la bellezza fragile che rischia di andare perduta. Corro insieme a Legambiente per ascoltare il respiro dei paesaggi, per dare voce ai silenzi delle montagne, dei fiumi, delle coste che cambiano – ha detto Ivana di Martino – Ogni maratona sarà una carezza, un grido, una promessa. Continuerò a correre, giorno dopo giorno, chilometro dopo chilometro. Perché la bellezza non è solo da ammirare, è da proteggere con il corpo, con il fiato, con la volontà. Questo viaggio è il mio modo di dire grazie, e di chiedere a tutti di fare lo stesso, prima che sia troppo tardi”.

PRIMA TAPPA | Milano | 12 settembre

Partire da Palazzo Marino significa portare il messaggio ambientale nel cuore politico e simbolico della città. Milano è una delle città italiane più colpite dallo smog: correre qui è un gesto contro l’inquinamento urbano e per la transizione verso una città più verde, vivibile e a misura di persona.

SECONDA TAPPA | Torino | 13 settembre

Città simbolo dell’industria e della riconversione ecologica, Torino ha bisogno di un nuovo rapporto con il suo fiume, il Po. Correre qui è un messaggio per la riqualificazione fluviale, la riduzione delle emissioni urbane e lo sviluppo di infrastrutture verdi.

TERZA TAPPA | Lombardia – Crespi d’Adda | 14 settembre

Correre lungo il fiume Adda passando per Crespi d’Adda, sito UNESCO e villaggio operaio perfettamente conservato, significa valorizzare un modello storico di armonia tra lavoro, comunità e natura. Questa tappa è un messaggio potente per la difesa dei corsi d’acqua, la mobilità dolce, la tutela del paesaggio fluviale e la memoria ambientale.

QUARTA TAPPA | Verona | 15 settembre

Verona è circondata da colline vitate e zone a rischio di cementificazione. Questa tappa è un’occasione per parlare di agricoltura sostenibile, difesa del suolo e paesaggi rurali minacciati da espansione edilizia e monoculture intensive.

QUINTA TAPPA | Trento | 16 settembre

Correre a Trento significa sostenere i territori alpini colpiti dalla crisi climatica: scioglimento dei ghiacciai, eventi estremi, perdita di biodiversità montana. È una tappa per difendere l’arco alpino e le sue comunità.

SESTA TAPPA | Toscana – Ciclovia dell’Arno (Firenze) | 17 settembre

Correre in Toscana lungo il tratto della Ciclovia dell’Arno significa promuovere la tutela dei fiumi e delle aree golenali, contrastare l’inquinamento idrico e sostenere progetti di mobilità sostenibile e valorizzazione del paesaggio fluviale.

SETTIMA TAPPA | Gubbio | 18 settembre

Nel cuore dell’Umbria appenninica, correre a Gubbio vuol dire difendere i boschi, la biodiversità e le comunità interne spesso dimenticate. Un invito a proteggere i polmoni verdi d’Italia dall’abbandono e dai rischi climatici.

OTTAVA TAPPA | Costa dei Trabocchi | 19 settembre

Questa costa è un esempio straordinario di equilibrio tra paesaggio, pesca tradizionale e natura. Correre qui è un gesto per la tutela del mare, contro l’erosione costiera e le trivellazioni, e a favore della riconversione sostenibile del turismo.

NONA TAPPA | Napoli | 20 settembre

Correre a Napoli è un modo per attirare l’attenzione sull’inquinamento marino, la gestione dei rifiuti e la salvaguardia del Golfo. Un invito concreto a difendere le coste e promuovere una gestione ambientale giusta per tutti.

DECIMA TAPPA | Roma | 21 settembre

La capitale d’Italia ha un rapporto difficile con il verde urbano. Correre a Roma, toccando spazi come il Tevere o Villa Ada, è un gesto simbolico per chiedere più parchi, aria pulita, accesso al verde e una vera transizione ecologica anche nei centri decisionali.

È possibile seguire Ivana Di Martino sul suo account Instagram @ividima e sul suo Blog. E dal 12 settembre anche sui social di Legambiente. È possibile condividere il viaggio, sostenere la causa, e diventare parte della soluzione per un pianeta migliore sostenendo l’iniziativa Puliamo il Mondo di Legambiente. Questo il link per sostenere Legambiente.