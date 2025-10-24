Sophia Loren: a Chiasso la mostra dedicata all’attrice

Sarà inaugurata domenica 26 ottobre la mostra ‘Sophia Loren: il mito della bellezza disegnato con la luce’. L’appuntamento è alle ore 17.30, presso il Cinema Teatro Chiasso, in Svizzera.

La mostra si inserisce nel filone che il Max museo dedica ciclicamente alla fotografia e interpreta il tema del Centro Culturale Chiasso per il 2025-2026, la pulchritudo, come espressione dell’armonia tra corpo e spirito. L’esposizione ripercorre, attraverso il concetto del “disegnare con la luce”, le immagini più iconiche che ritraggono Sophia Loren in momenti peculiari della sua vita, durante le riprese dei suoi film o in contesti più personali, immortalata da alcuni fra i più grandi fotografi dell’epoca. Quasi 200 fotografie, 146 vintage e 31 reprint, che abbracciano sessant’anni di vita dell’attrice e restituiscono le emozioni più profonde che la diva ha saputo suscitare.

Il percorso si articola in sette sezioni: partendo dalla Napoli delle origini – l’ambiente dove l’allora Sofia Lazzaro Scicolone nasce, passando poi al cinema con le fotografie per Sceneggiature, quindi all’Eleganza, al suo particolare rapporto con l’Arte, cui seguono le parti dedicate agli Incontri pubblici, per terminare poi con momenti più intimi rivolti alla Famiglia.

Nata a Roma e cresciuta a Pozzuoli (Napoli), Sophia Loren ha scelto di vivere in Svizzera, a Ginevra: l’esposizione vuole valorizzare questa doppia appartenenza, creando un ponte culturale fra Svizzera e Italia.